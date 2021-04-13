На пасажирські маршрути №2, 5, 18 оголосили конкурси

Також на засіданні виконкому прийняли рішення про оголошення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади:
- № 2 «вул. Івана Кожедуба – залізнична станція «Роток»
- № 5 «Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція «Роток»
Нагадаємо, міська влада має намір розірвати договір з ТОВ "Транссіті" на маршрут №13 та передати його ТОВ «Білоцерківський автобусний парк». Наразі маршрут №13 не обслуговується.