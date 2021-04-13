На пасажирські маршрути №2, 5, 18 оголосили конкурси

27 квітня на засіданні виконкому БМР вирішили достроково розірвати договір № 93 на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Біла Церква № 18 «Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» від 29 листопада 2019 року з КП БМР «Тролейбусне управління» за взаємною згодою сторін. Також вирішили оголосити про проведення конкурсу на цей маршрут.