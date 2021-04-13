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На пасажирські маршрути №2, 5, 18 оголосили конкурси

  • Вівторок, квіт. 27 2021
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На пасажирські маршрути №2, 5, 18 оголосили конкурси

27 квітня на засіданні виконкому БМР вирішили достроково розірвати договір № 93 на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в м. Біла Церква № 18 «Залізничний вокзал – вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)» від 29 листопада 2019 року з КП БМР «Тролейбусне управління» за взаємною згодою сторін. Також вирішили оголосити про проведення конкурсу на цей маршрут.

Також на засіданні виконкому прийняли рішення про оголошення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Білоцерківської міської територіальної громади:

  • № 2 «вул. Івана Кожедуба – залізнична станція «Роток»
  • № 5 «Житловий масив Таращанський (фабрика «Модерн») - залізнична станція «Роток»

Нагадаємо, міська влада має намір розірвати договір з ТОВ "Транссіті" на маршрут №13 та передати його ТОВ «Білоцерківський автобусний парк». Наразі маршрут №13 не обслуговується.

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