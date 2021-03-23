У Білій Церкві запроваджуються заходи "червоної" карантинної зони з 24 березня

На засіданні виконкому 23 березня прийнято рішення щодо обмеження та припинення діяльності деяких суб'єктів господарювання з 24 березня на базі рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія вирішила встановити червоний рівень епідемічної небезпеки у Київській та Сумській областях із 24 березня. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

На території цих областей з четверга вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

А саме:

заборонена робота розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо) та спортивних залів, фітнесцентрів

по запису працюватимуть салони краси, перукарні, підприємці, що надають послуги з ремонту товарів

перевезення пасажирів лише у кількості 50% від посадкових місць транспортного засобу

До відома: Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.

В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".

За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать: