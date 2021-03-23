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У Білій Церкві запроваджуються заходи "червоної" карантинної зони з 24 березня

  • Вівторок, бер. 23 2021
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У Білій Церкві запроваджуються заходи &quot;червоної&quot; карантинної зони з 24 березня

На засіданні виконкому 23 березня прийнято рішення щодо обмеження та припинення діяльності деяких суб'єктів господарювання з 24 березня на базі рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Комісія вирішила встановити червоний рівень епідемічної небезпеки у Київській та Сумській областях із 24 березня. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

На території цих областей з четверга вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.

А саме: 

  • заборонена робота розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо) та спортивних залів, фітнесцентрів
  • по запису працюватимуть салони краси, перукарні, підприємці, що надають послуги з ремонту товарів
  • перевезення пасажирів лише у кількості 50% від посадкових місць транспортного засобу

До відома: Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.

В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".

За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:

  • парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
  • пам'ятки культурної та історичної спадщини;
  • майдани, площі, бульвари, проспекти;
  • вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
  • пляжі;
  • кладовища;
  • інші території загального користування. 
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