У Білій Церкві запроваджуються заходи "червоної" карантинної зони з 24 березня

На території цих областей з четверга вводяться обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної небезпеки.
А саме:
- заборонена робота розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо) та спортивних залів, фітнесцентрів
- по запису працюватимуть салони краси, перукарні, підприємці, що надають послуги з ремонту товарів
- перевезення пасажирів лише у кількості 50% від посадкових місць транспортного засобу
До відома: Кабінет міністрів заборонив ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.
Про це йдеться у постанові Кабміну від 22 березня.
В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".
За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування.