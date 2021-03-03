Мінрегіон фінансує створення ЦНАПу в будівлі, купівлю якої розслідує НАБУ

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило новину про те, що 6 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) цього року включені до Програми «Велике будівництво» та будуть профінансовані з державного бюджету. Серед них - ЦНАП у Білій Церкві.

"Ці сучасні центри у форматі «Прозорий офіс» розташовані у великих територіальних громадах. Завдяки їх будівництву близько 1,5 млн українців отримають доступ до якісних адмінпослуг. Цього року фінансування з ДФРР у розмірі близько 147 млн грн передбачено для 6 ЦНАПів у різних регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

У Білій Церкві такий ЦНАП будуть робити у приміщенні недобудови по вул. Театральна, 5 щодо купівлі якої веде розслідування Національне антикорупційне бюро. І розслідування до сих пір не завершене. Мова йде про можливе завищення вартості приміщення на 19 млн грн.

Цікаво, що на ремонт цього приміщення депутати Білоцерківської міської ради вже заклали 13 млн грн. з місцевого бюджету.