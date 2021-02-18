Онлайн-сервіс Uklon запустився у Білій Церкві

Біла Церква - 22 за рахунком місто, в якому вже можна протестувати Uklon . Український онлайн-сервіс дозволяє замовляти автомобіль через додаток зі смартфона або на сайті, без телефонних дзвінків та диспетчерських служб.

Завантажити Uklon можна в App Store чи Google play. А для усіх нових клієнтів у Білій Церкві діє знижка 99% на першу поїздку!



"Поява діджитал продукту Uklon є новим рівнем сервісу для існуючого ринку. Чесна конкуренція має стати стимулом до розвитку всієї галузі перевезень в місті та сприятиме постійним покращенням послуг в боротьбі за кінцевих користувачів," - розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

На сьогодні сервіс, окрім стандартного, пропонує класи: комфорт, доставка, мікроавтобус, універсал та можливість викликати драйвера для свого авто. Згодом буде доступний клас AntiCovid з захисними перегородками.



Сума безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв під час користування сервісом складає 1 мільйон гривень.



Нагадаємо, що перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 11-річчя.

