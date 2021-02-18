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Онлайн-сервіс Uklon запустився у Білій Церкві

  • Середа, бер. 03 2021
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Онлайн-сервіс Uklon запустився у Білій Церкві

Біла Церква - 22 за рахунком місто, в якому вже можна протестувати  Uklon. Український онлайн-сервіс дозволяє замовляти автомобіль через додаток зі смартфона або на сайті, без телефонних дзвінків та диспетчерських служб.

Завантажити Uklon можна в App Store чи Google play. А для усіх нових клієнтів у Білій Церкві діє знижка 99% на першу поїздку!

"Поява діджитал продукту Uklon є новим рівнем сервісу для існуючого ринку. Чесна конкуренція має стати стимулом до розвитку всієї галузі перевезень в місті та сприятиме постійним покращенням послуг в боротьбі за кінцевих користувачів," -  розповідає співзасновник та операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

На сьогодні сервіс, окрім стандартного, пропонує класи: комфорт, доставка, мікроавтобус, універсал та можливість викликати драйвера для свого авто. Згодом буде доступний клас AntiCovid з захисними перегородками.

Сума безкоштовного страхування життя пасажирів і водіїв під час користування сервісом складає 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, що перша поїздка через додаток Uklon була виконана 25 березня 2010 року й цього року компанія святкує своє 11-річчя.

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