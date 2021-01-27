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Білоцерківка Ніна Фещенко отримала почесне звання "Мати-героїня"

  • П'ятниця, лют. 05 2021
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Білоцерківка Ніна Фещенко отримала почесне звання &quot;Мати-героїня&quot;

Указом Президента України від 15 грудня №568/2020 почесне звання України «Мати-героїня», серед 901 української жінки, було присвоєно і нашій землячці ФЕЩЕНКО Ніні Фадеївні, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей.

В 2004 році Указом Президента України  було встановлено  державнику нагороду -  почесне звання «Мати–героїня». На сьогодні в місті Біла Церква такого звання удостоєні 117 багатодітних жінок,  які народили та виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей та  забезпечили зразкове виховання дітей у сім'ї, створили сприятливі умови для здобуття ними освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Грудень 2020 року також поповнив когорту матерів-героїнь нашого міста. 04 лютого поточного року голова Київської облдержадміністрації Василь Володін  в урочистій обстановці вручив державні нагороди, посвідчення, нагрудні знаки та цінні подарунки 30 жінкам Київщини, серед  яких - ФЕЩЕНКО Ніна Фадеївна.

За матеріалами сайту БМР

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