Білоцерківка Ніна Фещенко отримала почесне звання "Мати-героїня"

Указом Президента України від 15 грудня №568/2020 почесне звання України «Мати-героїня», серед 901 української жінки, було присвоєно і нашій землячці ФЕЩЕНКО Ніні Фадеївні, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятеро дітей.

В 2004 році Указом Президента України було встановлено державнику нагороду - почесне звання «Мати–героїня». На сьогодні в місті Біла Церква такого звання удостоєні 117 багатодітних жінок, які народили та виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей та забезпечили зразкове виховання дітей у сім'ї, створили сприятливі умови для здобуття ними освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Грудень 2020 року також поповнив когорту матерів-героїнь нашого міста. 04 лютого поточного року голова Київської облдержадміністрації Василь Володін в урочистій обстановці вручив державні нагороди, посвідчення, нагрудні знаки та цінні подарунки 30 жінкам Київщини, серед яких - ФЕЩЕНКО Ніна Фадеївна.

За матеріалами сайту БМР