Білоцерківці святкують Хрещення Господнє

19 січня у всіх православних та греко-католицьких церквах відзначається свято Хрещення Господнього (Водохреща). Віряни Білої Церкви також долучилися до святкування. Пропонуємо до вашої уваги фоторепортаж з храму святого Петра Калнишевського, що розташований біля парку "Слави".

Хрещення Господнє - це свято встановлене на спомин хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордан, на паломницькій переправі Віфавара. Одна з п'яти важливих подій Ісусового життя поряд із Преображенням, Розп'яттям, Воскресінням і Вознесінням.

Згідно з християнським віровченням, саме після Хрещення Ісус почав навчати людей, осяюючи їх світлом істини.

У церкві свято отримало назву Богоявлення, оскільки під час Хрещення Ісуса відбулося особливе явлення всіх трьох ликів Бога: Бог Отець з небес свідчив про Сина, що хрестився і Дух Святий у вигляді голуба зійшов на Ісуса, підтверджуючи таким чином Слово Отця.

У Православній Церкві України розповіли: твердження, що масові хрещенські купання є давньою українською традицією - цілком помилкове. В українського народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було. Зокрема, у ПЦУ нагадали, що церковного припису щодо потреби у день Богоявлення занурюватися у святу воду немає.