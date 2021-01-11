Ваш дохід та ставки ПДФО

-нарахованих у формі заробітної плати та які нараховуються за цивільно-правовими договорами.

-пасивні доходи: проценти, роялті, тощо.

-дивіденди, нараховані за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку.

-виграші та призи.

-іноземні доходи.

- продаж фізичною особою - нерезидентом більше одного разу на рік будинку, квартири, дачі, земельної ділянки в межах норм, а також об’єктів, що перебувають у власності менше трьох років.

-продаж (обмін) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу.

- продаж фізичною особою - нерезидентом більше одного разу на рік легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, або продаж інших об’єктів рухомого майна.

- спадщина від спадкодавця-нерезидента, або яка успадковується спадкоємцем нерезидентом.

-оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування.

-оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність .

Ставка податку становить 9 % бази оподаткування щодо доходів:

Дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток.

Ставка податку становить 5 % бази оподаткування щодо доходів:

-дивідендів по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами - платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях, інвестиційних сертифікатах, які виплачуються інститутами спільного інвестування).

- продаж більше одного разу на рік будинку, квартири, дачі, земельної ділянки в межах норм, та продаж об’єктів, що перебувають у власності менше трьох років.

-продаж (обмін) протягом звітного (податкового) року другого об’єкта рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда.

-успадкування спадкоємцями, які не є членами сім’ї першого та другого ступенів споріднення.

Ставка податку становить 0% бази оподаткування щодо доходів:

- продаж один раз на рік будинку, квартири, дачі, земельної ділянки в межах норм, що перебувають у власності понад три роки (для резидентів та нерезидентів).

- продаж один раз на рік легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (для резидентів та нерезидентів).

-успадкування членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступеня споріднення.