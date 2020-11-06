4 січня - День визволення Білої Церкви від фашистів

4 січня традиційно відбувається покладання квітів до Вічного вогню у парку Слави. Таким чином, білоцерківці вшановують воїнів, які загинули під час визволення міста 4 січня1944 року. У боях за його визволення загинуло 1800 радянських воїнів та 89 воїнів чехословацької бригади, які були поховані у Парку Слави.

Нацистська окупація Білої Церкви тривала з 16 липня 1941 року по 04 січня 1944 року. У місті було створено табір для військовополонених, де з липня 1941 по лютий 1942 р. було розстріляно близько 4500 осіб, депортовано до Німеччини понад 3000 осіб.

За час нацистської окупації місто зазнало великих людських, матеріальних, культурних втрат. Кількість населення Білої Церкви скоротилося із 47 тис. до 25 тис. чоловік. Фашистами було спалено і зруйновано близько 40 % всіх будівель міста, виведено з ладу 25 промислових підприємств, електростанцію, знищено всі мости, підірвано водонапірну вежу, пограбовано міський театр, кінотеатри, бібліотеки, краєзнавчий музей, спустошено дендропарк «Олександрія», спалено 112 комунальних будинків.

Місто звільнили 04 січня 1944 року.

У період Другої світової війни зі зброєю у руках захищали рідну землю 11 612 уродженців міста та району. З них смертю хоробрих полягли 6 609 синів і дочок Білоцерківщини. Високого звання Героя Радянського Союзу удостоєні 14 білоцерківців.

За матеріалам сайту БМР