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З 1 січня 2021 року підвищується вартість ритуальних послуг

  • Вівторок, груд. 22 2020
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З 1 січня 2021 року підвищується вартість ритуальних послуг

22 грудня на засіданні виконкому прийняли нові тарифи на ритулаьні послуги. Вартість поховання зростає на 30%. Попередній раз тарифи зростали у грудні 2018 року. 

Тарифи на ритуальні послуги з 1 січня 2021 року.

№ п/п Найменування послуг

Одиниці

виміру

 Тарифи на ритуальні послуги в грн
1.

Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання

 1 послуга 55,00
2.

Оформлення свідоцтва про поховання

 1 послуга 37,00
3. Копка могили ґрунт ІІ групи (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)
3.1. в літній період (з 1 квітня по 31 жовтня):
  - довжина могили до 1 метра включно

1

послуга

 1 000,00
- довжина могили до 1,6 метра включно 1 665,00
- довжина до 2 метрів включно 2 600,00
- могила в огорожі до 2 метрів і більше 3 160,00
- могила під спеціальну труну 3 200,00
- могила під урну з прахом 450,00
3.2. в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня):
  - довжина могили до 1 метра включно

1

послуга

 1 500,00
- довжина могили до 1,6 метра включно 2 565,00
- довжина до 2 метрів включно 3 900,00
- могила в огорожі до 2 метрів і більше 4 900,00
- могила під спеціальну труну 4 950,00

- могила під урну з прахом

 780,00
4.

Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України (без добових витрат на відрядження)

1 км (в дві сторони)

 40,00
5.

Надання довідки про місце поховання

 1 послуга 135,00
6.

Техогляд при оформленні договору-замовлення на проведення поховання в існуючу могилу та на друге або третє поховання в огорожі

 1послуга 246,00
7.

Комплекс послуг при встановленні намогильних споруд

 1 послуга 186,00
8. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (плити, квітника)
  - Демонтаж 1 послуга 1 130,00
 

- Монтаж (без вартості матеріалів)

 

 1 послуга 1 540,00
9. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою до 300кг)
  - Демонтаж 1 послуга 1 080,00
 

- Монтаж (без вартості матеріалів)

 

 1 послуга 1 410,00
10. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою від 300кг до 800кг
  - Демонтаж 1 послуга 1330,00
 

- Монтаж (без вартості матеріалів)

 

 1 послуга 1 560,00
11. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю вагою до 300кг)
  - Демонтаж 1 послуга 1 190,00
 

- Монтаж (без вартості матеріалів)

 

 1 послуга 1 570,00
12. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю вагою від 300кг до 800кг)
  - Демонтаж 1 послуга 1 500,00
  - Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 970,00

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