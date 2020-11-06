З 1 січня 2021 року підвищується вартість ритуальних послуг

Тарифи на ритуальні послуги з 1 січня 2021 року.
|№ п/п
|Найменування послуг
|
Одиниці
виміру
|Тарифи на ритуальні послуги в грн
|1.
|
Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання
|1 послуга
|55,00
|2.
|
Оформлення свідоцтва про поховання
|1 послуга
|37,00
|3.
|Копка могили ґрунт ІІ групи (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)
|3.1.
|в літній період (з 1 квітня по 31 жовтня):
|- довжина могили до 1 метра включно
|
1
послуга
|1 000,00
|- довжина могили до 1,6 метра включно
|1 665,00
|- довжина до 2 метрів включно
|2 600,00
|- могила в огорожі до 2 метрів і більше
|3 160,00
|- могила під спеціальну труну
|3 200,00
|- могила під урну з прахом
|450,00
|3.2.
|в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня):
|- довжина могили до 1 метра включно
|
1
послуга
|1 500,00
|- довжина могили до 1,6 метра включно
|2 565,00
|- довжина до 2 метрів включно
|3 900,00
|- могила в огорожі до 2 метрів і більше
|4 900,00
|- могила під спеціальну труну
|4 950,00
|
- могила під урну з прахом
|780,00
|4.
|
Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України (без добових витрат на відрядження)
|
1 км (в дві сторони)
|40,00
|5.
|
Надання довідки про місце поховання
|1 послуга
|135,00
|6.
|
Техогляд при оформленні договору-замовлення на проведення поховання в існуючу могилу та на друге або третє поховання в огорожі
|1послуга
|246,00
|7.
|
Комплекс послуг при встановленні намогильних споруд
|1 послуга
|186,00
|8.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (плити, квітника)
|- Демонтаж
|1 послуга
|1 130,00
|
- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|1 540,00
|9.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою до 300кг)
|- Демонтаж
|1 послуга
|1 080,00
|
- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|1 410,00
|10.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою від 300кг до 800кг
|- Демонтаж
|1 послуга
|1330,00
|
- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|1 560,00
|11.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю вагою до 300кг)
|- Демонтаж
|1 послуга
|1 190,00
|
- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|1 570,00
|12.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю вагою від 300кг до 800кг)
|- Демонтаж
|1 послуга
|1 500,00
|- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|1 970,00
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