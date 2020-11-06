У Білоцерківській ОТГ призначено 8 старост

15 грудня на засіданні позачергової третьої сесії БМР були затверджені кандидатури 8 старост, які будуть представляти інтереси тих сіл, що увійшли до складу Білоцерківської ОТГ.

Ними стали:

Ольга Костина, староста сіл Вільна Тарасівка, Володимирівка, Гайок.

Світлана Житовоз, староста селище Терезине

Василь Музика, староста села Піщана

Павло Дідик, староста села Томилівка

Юлія Ткаченко, староста села Шкарівка

Галина Нечипоренко, староста сіл Пилипча, Городище та Глибочка

Дмитро Сирота , староста сіл Глушки, Храпачі та Скребиші

Олександр Литвин, староста сіл Сидори, Дрозди та Мазепинці

Напередодні, під час спільного засідання депутатських комісій, кандидати на посади старост коротко проінформували депутатів БМР про те, в якому стані перебувають села, яка їхня інфраструктура, які проблеми потрібно вирішувати негайно.

Також під час сесії відбулася суперечка щодо двох кандидатур, а саме: Олександра Литвина, якого спершу планували призначити лише на старосту села Сидори та Галини Морської, яка претендувала на посаду старости сіл Дрозди та Мазепинці. Врешті-решт вирішили призначити одного старосту на три села, оскільки в них мало жителів. Старостою став Олександр Литвин. Але у жителів цих сіл різні думки щодо того, хто має бути їх старостою.