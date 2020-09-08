Білоцерківці не поспішають проголосувати

25 жовтня 2020 року розпочалося голосування на виборчих дільницях. Значних порушень не зафіксовано, а от явка виборців, на жаль, не висока.

Можливо, дається взнаки той факт, що виборцям доводиться стояти на вулиці в черзі до дільниці. При вході громадянам вимірюють температуру тіла, також можна обробити руки антисептиком.

Також при вході розміщена інформація про кандидатів. Щоправда, інформаційних плакатів дуже багато і відразу чітко зрозуміти, де кандидати в обласну, районну чи міську раду не вийде. До того ж на столах ще лежать окремі брошури з кандидатами, які практично ніхто з виборців не дивиться.

Отже, інформація від Білоцерківської територіальної виборчої комісії на 13:00 така:

Внесено у списки для голосування -154 708 осіб. Вдома голосує 1341 людина.

Станом на 13:00 проголосувало 11, 7% виборців або 18 146 осіб.