Політична партія "Слуга Народу" презентувала своїх кандидатів на посаду мера та до рад всіх рівнів

8 жовтня кандидати у депутати Білоцерківської міської та Білоцерківської районної рад, а також Київської обласної ради зустрілися, аби познайомитися з висуванцями та планом розвитку громад, який розробляли упродовж кількох тижнів та за участю експертів у різних галузях економіки. Під час цієї зустрічі Дмитра Киришуна офіційно представили як кандидата на посаду міського голови Білої Церкви*

На початку заходу до слова запросили голову Київської обласної організації партії «Слуга Народу» Олександра Дубінського, який звернувся до учасників зібрання з такими мотиваційними словами: «Я радий привітати одну з найкращих команд в Київській області завдяки пану Дмитру Киришуну. Я отримую максимальне задоволення від організації процесу у Білій Церкві та тієї команди, яка представлена на місцеві вибори. Я вірю в те, що у нас вийде поборотися за перемогу і вийти у другий тур. Ми люди фартові! Наш виборець – це молодь! Вибори будуть не простими, явка буде доволі низькою. Тому нам потрібно забезпечити максимальну явку наших виборців, щоб люди, які підтримують партію «Слуга Народу», прийшли на ці вибори. Потрібно робити ваші меседжі максимально простими та доступними, а позицію кандидатів – чіткою та аргументованою. Я думаю, що у нас все вийде». У свою чергу Дмитро Киришун, відомий у місті бізнесмен, спортсмен, мецената, політик та громадський діяч, подякував Олександру Дубінському за можливість створити таку потужну команду на виборах до рад усіх рівнів та зауважив, що всі ці люди йдуть упевнено до перемоги. Власне після цього і відбулося представлення кандидатів.

Кандидати до Київської обласної ради

Розпочали з претендентів на депутатський мандат до Київської обласної ради. Першим номером балотується нинішній заступник міського голови Білої Церкви Олександр Поляруш, який водночас є діючим депутатом Київської обласної ради та за свою каденцію залучив на розвиток Білої Церкви майже 300 млн грн з обласного бюджету. Крім нього, на область йдуть: Денис Дьомін, Микола Котушенко, Альона Шерепа, Ігор Яцик, Владислав Ковалевський, Станіслав Вихор, Віталій Боруль, Станіслав Семергей, Лідія Лазарева та інші.

«Дивлячись на нашу команду, я розумію, що шансів нашим конкурентам ми не залишили. У команді головне - керівник, який підставить плече, який допоможе, у нас такий керівник є. Це – Олександр Дубінський. Саме ви, Олександре Анатолійовичу, об’єднали в нашій команді молодість, енергію, яка працює пліч-о-пліч з досвідом та життєвою мудрість. Тому перемога за нами!», - упевнений Олександр Поляруш.

Кандидати до Білоцерківської районної ради

Опісля презентували Зе!Кандидатів до Білоцерківської районної ради, де першим кандидатом є Сергій Вахній. Також балотуються до районної ради такі кандидати: Олександр Бичков (№1 по першому районному округу), Олена Гончар, Віктор Лозовий, Ігор Грабоський, Ольга Нагорна, Євген Трикоза, Ірина Новогребельська, Андрій Сидоров; Василь Зеленський (№1 по другому районному округу), Анатолій Гончар, Марк Каспров, Анна Яцкевич, Яна Дрон, Юрій Балацький, Оксана Водяна, Віталій Ящук; Олександр Крамар (№1 по третьому районному округу), Юрій Кулакевич, Руслан Чумаківський, Тетяна Голотюк, Дарина Дригало, Андрій Куліков, Вікторія Новікова, Сергій Кузьмін.

Від імені районних кандидатів виступили Сергій Вахній та Олександр Крамар. Зокрема, перший кандидат по списку районних кандидатів Сергій Вахній зазначив: «Хочу зазначити, що мені приємно бути поруч з такою командою та ділитися своїм професійним досвідом. До складу Білоцерківської громади ввійшло 16 сіл. Якщо люди у селах будуть жити повноцінним життям, зможуть реалізовувати свою сільську продукцію, то багатшим буде місто. Я прошу, щоб після виборів та у разі перемоги ви подбали про те, щоб села не залишилися без уваги влади. Нині кожна сільська рада має бюджет розвитку села. Дуже було б добре, якби всі ці села принаймні отримували пропорційно до зароблених доходів свої надходження із загального бюджету ОТГ».

Олександр Крамар додав: «Для багатьох виборців буде відкриттям, що Біла Церква в рамках територіальної реформи входить до Білоцерківського району, тому депутати райради також будуть представляти їх інтереси в представницькому органі місцевого самоврядування. Це дійсно круто, буде більше депутатів, отже краще представимо інтереси міста та району. Ми всі активні, молоді, націлені на перемогу, на впровадження нової стратегії розвитку Білоцерківського району».

Кандидати до Білоцерківської міської ради

Далі представили кандидатів до Білоцерківської міської ради, серед яких відомі підприємці, юристи, економісти, голови ОСББ, будівельники, нині чинні депутати Білоцерківської міської ради, аграрії. Отже, по округу №1 до Білоцерківської міської ради у такій послідовності балотуються: Станіслав Долід, Павло Дідик, Михайло Борозенець, Інна Новогребельська, Юлія Сова, Олександр Рябов, Оксана Водяна. По округу №2 йдуть: Микола Котушенко, Олександр Стешенко, Віталій Куценко, Олена Гончар, Ольга Нагорна, Віктор Дишлюк, Тетяна Распоренко. По округу №3 висуваються кандидатами в депутати: Станіслав Сіренко, Олексій Караляш, Павло Гриненко, Світлана Шамова, Юлія Повалій, Ігор Гейло та Яна Дрон. По округу №4 йдуть: Андрій Куліков, Тетяна Голотюк, Олександр Александров, Дарина Дригало, Вадим Хлебніков, Володимир Богославець. По округу №5 балотуються: Андрій Тищенко, Андрій Савчук, Микола Мороз, Вікторія Новікова, Ірина Степаненко, Євгеній Булгаченко та Світлана Стешевська. По округу №6 кандидатами в депутати Білоцерківської міськради йдуть: Олександр Поляруш, Володимир Вовкотруб, Анатолій Гончар, Катерина Шевченко, Оксана Карпенко, Юрій Балацький, Анна Яцкевич.

Після презентації кандидатів відбулося ознайомлення із Народним планом розвитку Білоцерківської ОТГ на наступні 5 років. Розпочав презентацію Олександр Крамар, який організовував фокус-групи з мешканців Білої Церкви для напрацювання пропозицій для цього документу. Пан Олександр роз’яснив присутнім, які населені пункти приєднаються до Білої Церкви. Разом на території ОТГ буде проживати 220 тис населення. Відтак, це буде потужний адміністративний, економічний та культурний центр Київщини. Власне і презентація та знайомство команди відбулося в с. Терезине, яке входить до Білоцерківської ОТГ. Народний план розроблявся на базі цілей сталого розвитку ООН, затверджених до 2030 року, а саме: сталого економічного, екологічного та соціального розвитку міст та спільнот. Більше детально напрямки плану презентували кандидати в депутати. Передувало розробці народного плану три зустрічі з мешканцями Білої Церкви, де обговорювали такі напрямки, як медицина, освіта, культура, спорт, молодіжна політика, житлово-комунальне господарство, інфраструктура тощо.

Відтак, Зе!команда по Білоцерківській ОТГ в депутати усіх рівнів презентована. Народний план розвитку ОТГ озвучений. Лишається слово за виборцями! Адже лише вони можуть дати «зелене світло» усім напрацюванням Зе!команди.

Дмиитро Киришун, кандидат на посаду міського голови Білоцерківської міської ради:

Наша команда зробить все можливе, щоб всім мешканцям комфортно жилося в Білоцерківській громаді. А комфортне життя людей залежить від економічної складової.

Необхідно на місцевому рівні забезпечити такі умови ведення бізнесу, щоб ініціативні громадяни мали можливість створити своє приватне підприємство, а місцева влада сприяла цьому шляхом введення податкових пільг на період становлення та розвитку. Саме за таких умов підприємець зможе виплачувати найманому працівникові гідну заробітну плату, а його родина буде захищена гарантованим соціальним пакетом, до якого входитиме накопичувальна система пенсійних виплат та медичне страхування.

Наші наймолодші жителі мають виховуватися та вчитися в комфортних умовах – у теплих, затишних та забезпечених сучасним обладнанням дитячих садочках та школах, мати можливість безкоштовно займатися в різноманітних гуртках, секція та клубах, відвідувати музей, театри та інше.

Ми прагнемо створити такі умови, щоб наша молодь не виїздила із нашого міста, а, навпаки, кожен учень в Україні мріяв після завершення школи приїхати до Білої Церкви на навчання, залишитися тут працювати, створити сім’ю, отримати житло і зустріти свою старість у гідних умовах.

Ми хочемо, щоб кожен іноземець на мапі України шукав наше місто і мріяв відвідати його!