Білоцерківці вшанували пам'ять захисників України

Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме цю дату, оскільки її приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат. Тоді, у так званому «зеленому коридорі», який нібито надали російські війська українські збройні підрозділи «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б», виходячи з оточення, втратили чимало бійців. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 - потрапили у полон.

Цього дня на всій території України заплановано проведення низки пам’ятних та національно-патріотичних заходів, зокрема Всеукраїнської акції пам’яті “Сонях”, передбачено приспущення Державного Прапора України, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні й радіо, покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань захисників України, хвилина мовчання.