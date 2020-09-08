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Білоцерківці вшанували пам'ять захисників України

  • Субота, серп. 29 2020
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Білоцерківці вшанували пам&#039;ять захисників України
29 серпня у Білій Церкві відбулися заходи до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Таку пам’ятну дату своїм указом встановив Президент України у минулому році.

День памяті захисників Укоаїни, Біла Церква

День памяті захисників Укоаїни, Біла Церква

Для відзначення дня пам’яті та героїзму загиблих захисників було обрано саме цю дату, оскільки її приурочено воєнним подіям на сході України, коли під час Іловайської операції українська армія зазнала найбільших втрат. Тоді, у так званому «зеленому коридорі», який нібито надали російські війська українські збройні підрозділи «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б», виходячи з оточення, втратили чимало бійців. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 - отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 - потрапили у полон.

День памяті захисників Укоаїни, Біла Церква

Цього дня на всій території України заплановано проведення низки пам’ятних та національно-патріотичних заходів, зокрема Всеукраїнської акції пам’яті “Сонях”, передбачено приспущення Державного Прапора України, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні й радіо, покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків та місць поховань захисників України, хвилина мовчання.

День памяті захисників Укоаїни, Біла Церква
 
Білоцерківці поклали квіти на могили загиблих захисників на  Алеї слави кладовища «Сухий Яр» та вшанували загиблих біля стели з портретами Героїв Небесної Сотні та учасників АТО, поміж яких є жителі Білої Церкви та району. Вшанувати пам'ять українців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави прийшли й члени БМО ПП «Європейська Солідарність».
День памяті захисників Укоаїни, Біла Церква
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