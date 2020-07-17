Для забезпечення безпеки руху поїздів та безпеки пішоходів – прохід через даний пішохідний перехід буде неможливим.
15 липня буде закритий проїзд по пішоходному переході біля вул. Павличенко
- Вівторок, лип. 14 2020
- Автор bc-news
За інформацією Виробничого підрозділу Фастівська дистанційна колія, в добу 15.07.2020р., на пішохідному переході 38 км перегону Біла Церква – Роток по вул. Леваневського (сполучення 4-го мікрорайону та вулиці Павличенко) будуть виконуватися ремонтні роботи.
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