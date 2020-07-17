15 липня буде закритий проїзд по пішоходному переході біля вул. Павличенко

За інформацією Виробничого підрозділу Фастівська дистанційна колія, в добу 15.07.2020р., на пішохідному переході 38 км перегону Біла Церква – Роток по вул. Леваневського (сполучення 4-го мікрорайону та вулиці Павличенко) будуть виконуватися ремонтні роботи.