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15 липня буде закритий проїзд по пішоходному переході біля вул. Павличенко

  • Вівторок, лип. 14 2020
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15 липня буде закритий проїзд по пішоходному переході біля вул. Павличенко

За інформацією Виробничого підрозділу Фастівська дистанційна колія, в добу 15.07.2020р., на пішохідному переході 38 км перегону Біла Церква – Роток по вул. Леваневського (сполучення 4-го мікрорайону та вулиці Павличенко) будуть виконуватися ремонтні роботи.

Для забезпечення безпеки руху поїздів та безпеки пішоходів – прохід через даний пішохідний перехід  буде неможливим.

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