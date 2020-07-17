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16-17 липня буде закритий залізничний переїзд по вул. Кожедуба

  • Вівторок, лип. 14 2020
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16-17 липня буде закритий залізничний переїзд по вул. Кожедуба

За інформацією Виробничого підрозділу Фастівська дистанційна колія, з 08 години 16.07.2020р. до 20 години 17.07.2020 р. на залізничному переїзді  37 км перегону Біла Церква – Роток, по вул.І.Кожедуба,  будуть виконуватися ремонтні роботи по заміні переїзного настилу.

Для забезпечення безпеки руху поїздів та автомобільного транспорту цей залізничний переїзд  буде закритим.

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