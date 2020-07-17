16-17 липня буде закритий залізничний переїзд по вул. Кожедуба

За інформацією Виробничого підрозділу Фастівська дистанційна колія, з 08 години 16.07.2020р. до 20 години 17.07.2020 р. на залізничному переїзді 37 км перегону Біла Церква – Роток, по вул.І.Кожедуба, будуть виконуватися ремонтні роботи по заміні переїзного настилу.