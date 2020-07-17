Для забезпечення безпеки руху поїздів та автомобільного транспорту цей залізничний переїзд буде закритим.
16-17 липня буде закритий залізничний переїзд по вул. Кожедуба
- Вівторок, лип. 14 2020
- Автор bc-news
За інформацією Виробничого підрозділу Фастівська дистанційна колія, з 08 години 16.07.2020р. до 20 години 17.07.2020 р. на залізничному переїзді 37 км перегону Біла Церква – Роток, по вул.І.Кожедуба, будуть виконуватися ремонтні роботи по заміні переїзного настилу.
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