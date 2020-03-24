Підприємців Білої Церкви перевіряють на дотримання умов карантину

Фахівці Білоцерківського міськрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області в межах повноважень активізували роботу щодо виконання протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 червня 2020 № 10.

Протягом минулого тижня усі фахівці управління приймали участь у проведені заходів державного нагляду (контролю) та у моніторингових обстеженнях підконтрольних об’єктів на предмет дотримання карантинних вимог, направлених на зниження ризику поширення збуднику коронавірусної хвороби серед населення. Було проведено 11 позапланових перевірок (агропродовольчих ринків та закладів громадського харчування); на всіх об’єктах були виявлені порушення карантинних вимог, складено 11 протоколів про адміністративне правопорушення.

В порядку моніторингових санітарно-епідеміологічних обстежень фахівці відвідали 208 об’єктів, у тому числі кав’ярні, ресторани, продовольчі і непродовольчі магазини, заклади побутового обслуговування населення, агропродовольчі ринки. На 104 об’єктах були виявлені порушення карантинних вимог. Серед виявлених під час моніторингу порушень переважають недотримання соціальної дистанції, відсутність антисептиків для обробки рук, допуск на підприємства відвідувачів без вдягнених захисних масок, відсутність ємностей для утилізації використаних засобів індивідуального захисту та інші.

Керівникам закладів надано пропозиції щодо усунення виявлених порушень та проведена роз’яснювальна робота про необхідність дотримання профілактичних та протиепідемічних заходів.

Моніторингові обстеження продовжуються. При повторному виявленні порушень на об’єкті, що вже був обстежений, будуть прийматись більш жорсткі заходи реагування.

Білоцерківське міськрайонне управління

Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області