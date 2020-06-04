Білоцерківський відділ поліції не дотримується протиепідемічних заходів

"Під час візиту встановлено, що в установі не вживаються карантинні заходи з попередження проникнення та поширення коронавірусної хвороби. Температурний скринінг персоналу, відвідувачам, доставленим і затриманим особам не проводиться, відсутні безконтактні термометри, відсутній облік видачі засобів індивідуального захисту співробітникам відділку поліції та затриманим особам. Відсутні графіки прибирань з використанням дезінфікуючих засобів та провітрювання. Співробітники в приміщеннях не користуються засобами індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.
Монітори зазначили, що у відділку поліції відсутня процедура утилізації захисних масок та рукавичок, а засоби індивідуального захисту персоналу, за словами працівників установи, викидаються у смітник.
"За результатами моніторингового візиту до Національної поліції України буде направлено звіт з рекомендаціями щодо усунення недоліків в організації діяльності відділку поліції", - наголосили в Офісі Омбудсмана.