Білоцерківський відділ поліції не дотримується протиепідемічних заходів

Представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Наталія Бородич та начальник відділу моніторингу медичного забезпечення в об’єктах контролю Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Юрій Белокоз здійснили моніторинговий візит до відділку поліції №1 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області з метою вивчення стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмана.



"Під час візиту встановлено, що в установі не вживаються карантинні заходи з попередження проникнення та поширення коронавірусної хвороби. Температурний скринінг персоналу, відвідувачам, доставленим і затриманим особам не проводиться, відсутні безконтактні термометри, відсутній облік видачі засобів індивідуального захисту співробітникам відділку поліції та затриманим особам. Відсутні графіки прибирань з використанням дезінфікуючих засобів та провітрювання. Співробітники в приміщеннях не користуються засобами індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні.



Монітори зазначили, що у відділку поліції відсутня процедура утилізації захисних масок та рукавичок, а засоби індивідуального захисту персоналу, за словами працівників установи, викидаються у смітник.



"За результатами моніторингового візиту до Національної поліції України буде направлено звіт з рекомендаціями щодо усунення недоліків в організації діяльності відділку поліції", - наголосили в Офісі Омбудсмана.