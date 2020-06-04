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Білоцерківський відділ поліції не дотримується протиепідемічних заходів

  • Середа, черв. 17 2020
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Білоцерківський відділ поліції не дотримується протиепідемічних заходів
Представники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини  перевірили на дотримання протиепідемічних заходів Білоцерківський відділ поліції.
Представник Уповноваженого з дотримання прав людини в місцях несвободи Наталія Бородич та начальник відділу моніторингу медичного забезпечення в об’єктах контролю Департаменту реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого Юрій Белокоз здійснили моніторинговий візит до відділку поліції №1 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області з метою вивчення стану забезпечення заходів із запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомила пресслужба Офісу Омбудсмана. 

"Під час візиту встановлено, що в установі не вживаються карантинні заходи з попередження проникнення та поширення коронавірусної хвороби. Температурний скринінг персоналу, відвідувачам, доставленим і затриманим особам не проводиться, відсутні безконтактні термометри, відсутній облік видачі засобів індивідуального захисту співробітникам відділку поліції та затриманим особам. Відсутні графіки прибирань з використанням дезінфікуючих засобів та провітрювання. Співробітники в приміщеннях не користуються засобами індивідуального захисту", - йдеться у повідомленні. 

Монітори зазначили, що у відділку поліції відсутня процедура утилізації захисних масок та рукавичок, а засоби індивідуального захисту персоналу, за словами працівників установи, викидаються у смітник. 

"За результатами моніторингового візиту до Національної поліції України буде направлено звіт з рекомендаціями щодо усунення недоліків в організації діяльності відділку поліції", - наголосили в Офісі Омбудсмана.
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