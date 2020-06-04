У Білій Церкві 55 хворих від коронавірусу станом на 16 червня

У Білій Церкві станом на 16 червня в міській лікарні №3 знаходиться 36 хворих, діагноз коронавірус підтверджено у 29, решта очікують на результати ПЛР-тестування. З них – 33 білоцерківці, у 26 - діагноз підтверджено ПЛР-тестами.

Амбулаторно, тобто вдома, під наглядом сімейного лікаря лікується ще 27 білоцерківців. Також 158 осіб, які мали контакти з хворими, перебувають під наглядом сімейних лікарів.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 16 червня в Україні підтверджено 32 476 випадків COVID-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків. Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 507 251, методом ІФА — 89 358. Усього захворювання підтверджено у 2402 дітей та 5600 медиків. Госпіталізації потребували 9215 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 319 пацієнтів. 23 261 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.