Сміттєвоз спричинив ДТП з травмуванням людей

За повідомленням Патрульної поліції Білої Церкви , порушення ПДР призвело до ДТП з травмованими.

Сьогодні, близько 6-ї години ранку, на вулиці Київська, зіткнулися вантажне авто марки КАМАЗ та легковий автомобіль марки Volkswagen Passat.

За попередньою інформацією, водій вантажівки не надав переваги в русі зустрічному транспортному засобу.

Білоцерківські патрульні надавали постраждалим домедичну допомогу та забезпечували безпеку дорожнього руху до приїзду медиків.

Пасажир та водій легковика отримали травми та були госпіталізовані до лікарні.

На місце події викликали слідчих.

Хоча на фото заретушовано емблему підприємства, однак все одно видно (аналогічна наліпка є на машинах, які зображені на сайті підприємства), що це емблема ПРАТ КАТП-1028, 60, 35% акціями якого володіють батьки та дружина міського голови Геннадія Дикого.