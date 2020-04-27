Ходити по вулиці можна вже учотирьох

«Шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби, ми вирішили пом’якшити обмеження щодо перебування людей на свіжому повітрі. Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках можна буде вчотирьох», - прокоментував рішення Уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань та набудуть чинності з дня публікації.
Нагадаємо, з 11 травня в Україні почалося послаблення карантинних заходів, запроваджених раніше через коронавірусну хворобу COVID-19.