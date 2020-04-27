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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 27 квітня

  • Понеділок, квіт. 27 2020
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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 27 квітня

За інформацією міського голови Геннадія Дикого, в інфекційному відділенні МЛ№3 знаходиться 18 хворих. У 13 з них діагноз підтверджений лабораторно.

Одна хвора з Білої Церкви з двосторонньою пневмонією в тяжкому стані, підключена до кисневого концентратора. Її стан ускладнений супутнім захворюванням на цукровий діабет.

За весь час карантину в Білій Церкві було виявлено 6 хворих; за 25, 26 квітня у міську лікарню №3 поступило ще 6 містян. 

Під наглядом сімейних лікарів знаходиться 103 особи, що перебували в контакті з хворими. На даний час їхній стан не викликає занепокоєння.

За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 27 квітня 2020 року офіційно підтверджено 570 випадків захворювання на коронавірус. З них вже одужало 57 людей. За добу лабораторно підтверджено 28 нових випадків. З них 5 – у Білоцерківському районів (с. М. Вільшанка -1, Фурси-2, м. Узин -2), 10 – у м. Біла Церква.

Всього в Україні 9009 хворих на коронавірус станом на 27 квітня, 864 особи вилікувалося, 220 - померло. 

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Опубліковано в Події

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