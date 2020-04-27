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25 та 26 квітня 2020 року громадський транспорт їздити по місту не буде

  • П'ятниця, квіт. 24 2020
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25 та 26 квітня 2020 року громадський транспорт їздити по місту не буде

З метою недопущення спалаху захворюваності на COVID-19 25 та 26 квітня 2020 року буде заборонено використання громадського транспорту всіх форм власності.

Рішення прийнято керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступником міського голови Інною Новогребельською з метою недопущення спалаху захворюваності на COVID-19.

Нагадаємо, 16 квітня на засіданні виконавчого комітету БМР було прийняте рішення, що в’їзд та вхід для відвідування кладовищ «Сухий Яр», «Нове Київське № 1», «Нове Київське № 2 і № З», «Старе Зарічанське», «Нове Зарічанське», «Старе Київське» буде заборонено 25, 26, 27 і 28 квітня 2020 року.

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24 квітня Білоцерківська рада церков звернулася до жителів міста утриматися від відвідування кладовищ на поминальні дні. 

 

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Опубліковано в Події

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