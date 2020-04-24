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Увага! Рух громадського транспорту на Великдень заборонено

  • П'ятниця, квіт. 17 2020
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Увага! Рух громадського транспорту на Великдень заборонено

Таке розпорядження видала керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації м. Біла Церква заступник міського голови Інна Новогребельська.

Розпорядження датоване 17 квітня 2020 роком.

Патрульна поліція Білої Церкви, Білоцерківський відділ поліції ГУ Національної поліції в Київській області та КП БМР "Муніципальна варта" будуть контролювати дотримання виконання розпорядження. 

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