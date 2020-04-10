Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 14 квітня

Cтаном на 14 квітня на стаціонарному лікуванні у міській лікарні №3 знаходяться 13 хворих. У всіх діагноз підтверджений лабораторно. Один хворий у важкому стані. Про це повідомляє сайт БМР.

"Учора до лікарні було переведено породіллю з раніше підтвердженим діагнозом коронавірусу. Одна хвора була виписана після одужання. Під наглядом сімейних лікарів наразі знаходяться 88 осіб, що контактували з хворими чи повернулися нещодавно з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Також до вашого відома інформація: