Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 14 квітня

"Учора до лікарні було переведено породіллю з раніше підтвердженим діагнозом коронавірусу. Одна хвора була виписана після одужання. Під наглядом сімейних лікарів наразі знаходяться 88 осіб, що контактували з хворими чи повернулися нещодавно з-за кордону", - йдеться у повідомленні.
Також до вашого відома інформація:
- Кількість хворих у Київській області - 224 особи.
- Загальна кількість хворих в Україні з початку епідемії коронавірусу зросла до 3372 осіб станом на 14 квітня. Діагноз підтвердився ще в 270 пацієнтів, що на 55 менше ніж за попередню добу. Від COVID-19 одужало вже більше сотні українців. Повторний тест 119 пацієнтів дав негативний результат.
- Кількість летальних випадків досягла 98, з них 47 жінок і 51 чоловік. Серед померлих 86% - люди старше 50 років
- МОЗ скасував дозвіл на роботу українських ринків під час карантину. З 14 квітня здійснення торгівлі на ринках повторно заборонено, в зв'язку з недотриманням встановлених протиепідемічних заходів.
- В рамках посилення карантину в Києві було прийнято рішення про перенесення поминальних днів на 6 червня. Кладовища Києва закрили для відвідування на період дії обмежень через коронавірус.