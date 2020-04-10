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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 14 квітня

  • Вівторок, квіт. 14 2020
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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 14 квітня

Cтаном на 14 квітня на стаціонарному лікуванні у міській лікарні №3 знаходяться 13 хворих. У всіх діагноз підтверджений лабораторно. Один хворий у важкому стані. Про це повідомляє сайт БМР.

"Учора до лікарні було переведено породіллю з раніше підтвердженим діагнозом коронавірусу. Одна хвора була виписана після одужання. Під наглядом сімейних лікарів наразі знаходяться 88 осіб, що контактували з хворими чи повернулися нещодавно з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Також до вашого відома інформація: 

  • Кількість хворих у Київській області - 224 особи. 
  • Загальна кількість хворих в Україні з початку епідемії коронавірусу зросла до 3372 осіб станом на 14 квітня. Діагноз підтвердився ще в 270 пацієнтів, що на 55 менше ніж за попередню добу. Від COVID-19 одужало вже більше сотні українців. Повторний тест 119 пацієнтів дав негативний результат. 
  • Кількість летальних випадків досягла 98, з них 47 жінок і 51 чоловік. Серед померлих 86% - люди старше 50 років
  • МОЗ скасував дозвіл на роботу українських ринків під час карантину. З 14 квітня здійснення торгівлі на ринках повторно заборонено, в зв'язку з недотриманням встановлених протиепідемічних заходів.
  • В рамках посилення карантину в Києві було прийнято рішення про перенесення поминальних днів на 6 червня. Кладовища Києва закрили для відвідування на період дії обмежень через коронавірус.
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