Біла Церква: кількість хворих, робота ринків, ситуація в пологовому будинку

За даними міського голови Геннадія Дикого, у МЛ№3 знаходиться 12 пацієнтів. 9 пацієнтів мають підтверджені результати на коронавірус і 3 пацієнта чекають на результати.

2 породіллі, які перебувають у Білоцерківському пологовому будинку та вже народили дітей, мають такі результати: в одної підтверджений результат на коронавірус, в іншої - ні. Хвору на коронавірус переводять в МЛ№3, дитину забирають родичі. Стан обох породіль задовільний.

Мер пояснив, що породіль везуть з підозрою на коронавірус до Білої Церкви тому, що Білоцерківський пологовий будинок визначений опорним по області. Для таких породіль визначені окреме ізольоване відділення, окремий вхід, окремий пологовий зал та хірургічне відділення, окремо визначений персонал їх обслуговує.

Під наглядом сімейних лікарів 125 білоцерківців, ознак хвороби у них немає.

Щодо ринків, відкривати їх поки не планують, тому що не можна забезпечити вимоги карантину.