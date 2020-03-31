Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві на 7 квітня

- у міській лікарні №3 знаходиться 10 хворих, у 9 пацієнтів діагноз підтверджено, ще 1 - очікує на результати аналізів центру лабораторних досліджень;
- у Білоцерківському пологовому будинку знаходиться дві жінки, одна з яких має підтверджений аналіз на коронавірус, а ще одна очікує на результат аналізів. При цьому одна з них уже стала мамою.
Ще 122 білоцерківця перебувають під наглядом сімейних лікарів на самоізоляції вдома.
Всього у Київській області 97 хворих та 5 летальних випадків. У Білій Церкві від недуги помер 1 чоловік.
Загалом в Україні підтверджено 1462 хворих, 28 одужало, 45 осіб померло.