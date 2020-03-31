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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві на 7 квітня

  • Вівторок, квіт. 07 2020
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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві на 7 квітня

За даними міського голови Геннадія Дикого, кількість хворих станом на 7 квітня така:

- у міській лікарні №3 знаходиться 10 хворих, у 9 пацієнтів діагноз підтверджено, ще 1 - очікує на результати аналізів центру лабораторних досліджень;

- у Білоцерківському пологовому будинку знаходиться дві жінки, одна з яких має підтверджений аналіз на коронавірус, а ще одна очікує на результат аналізів. При цьому одна з них уже стала мамою.

Ще 122 білоцерківця перебувають під наглядом сімейних лікарів на самоізоляції вдома. 

Всього у Київській області 97 хворих та 5 летальних випадків. У Білій Церкві від недуги помер 1 чоловік.

Загалом в Україні підтверджено 1462 хворих, 28 одужало, 45 осіб померло. 

 

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