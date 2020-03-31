Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 1 квітня

"Станом на 1 квітня у міській лікарні №3 знаходяться 7 хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, один з них у важкому стані.

Діагноз ще одного пацієнта – не підтвердився і він був виписаний зі стаціонару.

Під спостереженням сімейних лікарів знаходяться 97 контактних осіб. З 20 контактних осіб спостереження знято, оскільки завершений час можливого інкубаційного періоду. Всі почуваються добре", - йдеться у повідомленні.

В Україні підтверджених випадків захворювання на коронавірус станом на 1 квітня - 669, померло 17 осіб.