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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 1 квітня

  • Середа, квіт. 01 2020
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Кількість хворих на коронавірус у Білій Церкві станом на 1 квітня

Інформація з сайту БМР

"Станом на 1 квітня у міській лікарні №3 знаходяться 7 хворих з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19, один з них у важкому стані.

Діагноз ще одного пацієнта – не підтвердився і він був виписаний зі стаціонару.

Під спостереженням сімейних лікарів знаходяться 97 контактних осіб. З 20 контактних осіб спостереження знято, оскільки завершений час можливого інкубаційного періоду. Всі почуваються добре", - йдеться у повідомленні. 

В Україні підтверджених випадків захворювання на коронавірус станом на 1 квітня - 669, померло 17 осіб. 

 

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