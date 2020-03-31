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З 27 березня громадський транспорт буде перевозити тільки окремих пасажирів

  • Четвер, бер. 26 2020
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З 27 березня громадський транспорт буде перевозити тільки окремих пасажирів

З 27 березня тимчасово зупиняється перевезення всіх категорій пасажирів, окрім працівників установ, підприємств, організацій, які забезпечують життєдіяльність міста за наявності спеціальнгго квитка.

Квитки можна отримати в управлінні охорони здоров'я БМР за адресою: вул Водопійна, 19 з 9:00 до 20:00 щоденно.

Пдробиці на сайті БМР: https://bc-rada.gov.ua/node/11150

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