З 27 березня громадський транспорт буде перевозити тільки окремих пасажирів

Квитки можна отримати в управлінні охорони здоров'я БМР за адресою: вул Водопійна, 19 з 9:00 до 20:00 щоденно.
Пдробиці на сайті БМР: https://bc-rada.gov.ua/node/11150
З 27 березня тимчасово зупиняється перевезення всіх категорій пасажирів, окрім працівників установ, підприємств, організацій, які забезпечують життєдіяльність міста за наявності спеціальнгго квитка.
Квитки можна отримати в управлінні охорони здоров'я БМР за адресою: вул Водопійна, 19 з 9:00 до 20:00 щоденно.
Пдробиці на сайті БМР: https://bc-rada.gov.ua/node/11150
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