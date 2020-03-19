У Білоцерківській міській лікарні №3 троє хворих на коронавірус

25 березня 2020 року міський голова Геннадій Дикий оприлюднив дані щодо кількості хворих з підтвердженою хворобою на коранавірус в МЛ№3.

Їх троє, один - у тяжкому стані. З цих трьох - один мешканець Білої Церкви, двоє - з Київської області.

Ще 2 пацієнтів з підозрою на коронавірус, очікують на результати.

Також мер підтвердив те, що породілля з Ворзеля з підозрою на коронавірус була госпіталізована вночі на 25 березня в Білоцерківський пологовий будинок. Очікують результати аналізів породіллі.

Раніше про це повідомили голова Ворзельської селищної ради Лариса Федорук та заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин.

24 березня 2020 року мер Білої Церкви не інформував жителів міста про стан справ із захворюваностю. Керівництво МЛ№3 відмовляється надавати інформацію по телефону.