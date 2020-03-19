Компанія Biopharma та група компаній Tribo закуплять обладнання для МЛ №3

Компанія Biopharma та група компаній Tribo не можуть залишатися осторонь викликів, які виникли перед Україною. Ми приєднуємось до ініціативи наших колег і друзів з «Нової Пошти», до ініціатив, які запровадили провідні промисловці і бізнесмени України. Про це йдеться у пості Костянтина Єфименка, голови наглядової ради у фармацевтичній компанії "Біофрма", на Facebook.

"Вчора ми виділили 5 мільйонів гривень для допомоги БілійЦеркві - нашому рідному місту. Ці кошти направлено на закупівлю сучасного обладнання, що відповідно до рекомендацій ВООЗ допоможе проводити ефективну профілактику, діагностику, проведення реанімаційних заходів для пацієнтів хворих на коронавірусну хворобу і не тільки. Ми розуміємо критичність ситуації, тому як національні виробники та свідомі громадяни ми вважаємо необхідною підтримку закладів охорони здоров'я.

Зокрема, вчора ми оплатили:

1. Аппарат штучної вентиляції легенів AR-203 , 2 одиниці.

2. Біохімічний автоматичний аналізатор AS-200, 1 одиниця.

3. Гематологічний аналізатор 3-Part DiffH 18 light , 1 одиниця.

4. Аналізатор газів крові та електролітів EasyStat.

5. Моніторпацієнта «Біомед» ВМ1600 з модулем СО2, 1 одиниця.

6. Аналізатор сечі LauraSmart, 1 одиниця.

7. Мікроскоп Micromed Fusion FS-7620, 2 одиниці.

Все це обладнання частинами до 30 березня буде передано КНП БМР "Білоцерківська міська лікарні №3" у вигляді безповоротньої допомоги. Найближчим часом будуть закуплені і передані тест-системи для швидких тестів, маски і т.д.", - йдеться у повідомленні.