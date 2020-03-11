Заходи по Білій Церкві в рамках режиму надзвичайної ситуації

18 березня на засіданні виконкому БМР прийняли рішення про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації біологічного характеру. Рішення прийнято услід за рішенням КОДА, яка сьогодні ввела тимчасово на території Київської області режим надзвичайної ситуації.

Що передбачається?

заборонити пересування населення між Київською областю та іншими населеними пунктами країни та у громадських місцях без крайньої потреби (чітко не вказано, що є крайньою потребою)

заборонити роботу готелів, хостелів, релігійних установ

заборонити богослужіння, екскурсії

заборонити перевезення пасажирів у приміському та міжміському громадському транспорті, крім перевезення легковими автомобілями

перевезення пасажирів у приміському та міжміському громадському транспорті, крім перевезення легковими автомобілями заборонити перевезення залізничним транспортом у всіх видах сполучення

перевезення залізничним транспортом у всіх видах сполучення заборонити перевозити більше 10 осіб у міському автомобільному транспорті та тролейбусах

перевозити більше 10 осіб у міському автомобільному транспорті та тролейбусах зобов'язати одягати респіратор та маску пасажирів

ввести карантинний режим в лікарнях та заборонити відвідувати пацієнтів у стаціонарах

власникам банків, магазинів, аптек забезпечити розміткою відстань до 1, 5 м між відвідувачами та встановити дезінфектори для обробки кошиків та візків

Також "Муніципальній варті" надали право накладати адміністративні штрафи на тих підприємців та громадян, які порушують вимоги карантину.

Зокрема, для громадян - 17-34 тис грн, для юридичних осіб - від 34 до 170 тис грн.