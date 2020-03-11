Заходи по Білій Церкві в рамках режиму надзвичайної ситуації

Що передбачається?
- заборонити пересування населення між Київською областю та іншими населеними пунктами країни та у громадських місцях без крайньої потреби (чітко не вказано, що є крайньою потребою)
- заборонити роботу готелів, хостелів, релігійних установ
- заборонити богослужіння, екскурсії
- заборонити перевезення пасажирів у приміському та міжміському громадському транспорті, крім перевезення легковими автомобілями
- заборонити перевезення залізничним транспортом у всіх видах сполучення
- заборонити перевозити більше 10 осіб у міському автомобільному транспорті та тролейбусах
- зобов'язати одягати респіратор та маску пасажирів
- ввести карантинний режим в лікарнях та заборонити відвідувати пацієнтів у стаціонарах
- власникам банків, магазинів, аптек забезпечити розміткою відстань до 1, 5 м між відвідувачами та встановити дезінфектори для обробки кошиків та візків
Також "Муніципальній варті" надали право накладати адміністративні штрафи на тих підприємців та громадян, які порушують вимоги карантину.
Зокрема, для громадян - 17-34 тис грн, для юридичних осіб - від 34 до 170 тис грн.