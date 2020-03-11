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Заходи по Білій Церкві в рамках режиму надзвичайної ситуації

  • Середа, бер. 18 2020
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Заходи по Білій Церкві в рамках режиму надзвичайної ситуації

18 березня на засіданні виконкому БМР прийняли рішення про виникнення медико-біологічної надзвичайної ситуації біологічного характеру. Рішення прийнято услід за рішенням КОДА, яка сьогодні ввела тимчасово на території Київської області режим надзвичайної ситуації. 

Що передбачається?

  • заборонити пересування населення між Київською областю та іншими населеними пунктами країни та у громадських місцях без крайньої потреби (чітко не вказано, що є крайньою потребою)
  • заборонити роботу готелів, хостелів, релігійних установ
  • заборонити богослужіння, екскурсії
  • заборонити перевезення пасажирів у приміському та міжміському громадському транспорті, крім перевезення легковими автомобілями
  • заборонити перевезення залізничним транспортом у всіх видах сполучення
  • заборонити перевозити більше 10 осіб у міському автомобільному транспорті та тролейбусах
  • зобов'язати одягати респіратор та маску пасажирів
  • ввести карантинний режим в лікарнях та заборонити відвідувати пацієнтів у стаціонарах
  • власникам банків, магазинів, аптек забезпечити розміткою відстань до 1, 5 м між відвідувачами та встановити дезінфектори для обробки кошиків та візків

Також "Муніципальній варті" надали право накладати адміністративні штрафи на тих підприємців та громадян, які порушують вимоги карантину.

Зокрема, для громадян - 17-34 тис грн, для юридичних осіб - від 34 до 170 тис грн.

 

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