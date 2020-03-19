У Білій Церкві запроваджується карантин

На майже 3 тижні карантин запроваджується у школах та садочках міста, закладах професійної освіти та позашкіллі, вищих навчальних закладах, театрах, кінотеатрах, розважальних закладах, спортивних заходів (за участю понад 60 осіб), а також вводяться обмеження на відвідування хворих у стаціонарі. Карантин починається з 13 березня та триває до 03 квітня 2020 року включно. Підприємствам рекомендується посилити дезінфекційні заходи, а також перевіряти працівників на предмет того, чи не мають вони підвищеної температури тіла.

Під час виконкому заступник міського голови Інна Новогребельська доповіла про те, скільки рукавичок, маскхалатів тощо є в МЛ№3, яка визначена опорною для лікування хворих. Також визначили заходи для інформування населення про перші кроки при появі ознак застуди та місця розміщення відповідних інформаційних матеріалів.

Опорною лікарнею у Білій Церкві визначена МЛ№3. Наразі там підготовлено 15 місць для хворих. Депутати БМР 12 березня на позачерговій сесії мають виділити додаткові кошти щодо закупівлі необхідних засобів захисту, медикаментів для лікарні. Також планується звернутися до Київської обласної ради з проханням виділити кошти для цієї ж мети, оскільки хворих будуть звозити з усієї області.

Начальник управління освіти і науки БМР Юрій Петрик зазначив, що за весь час спостереження під час поширення грипу та ГРВІ у зимовий період максимальна кількість учнів у Білій Церкві, які не відвідували школи, становила 17, 6%, наразі таких стало менше до 12, 3%.