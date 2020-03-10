Чи буде міська влада компенсувати вартість перевезення пільговиків?

10 на засіданні виконкому прийнято рішення про утворення робочої групи з питання впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Білої Церкви незалежно від форм власності. До складу групи входять два заступника міського голови – Олександр Поляруш і Анатолій Кравець, а також представники автотранспортних підприємств та представника консорціума «АСТЕК», який встановлював валідатори в тролейбусах.

Робоча група повинна проаналізувати питання щодо удосконалення системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, підготувати пропозиції та проекти необхідних документів, забезпечити взаємодію структурних підрозділів БМР з підприємствами, установами, організаціями з питань впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Робоча група є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, засідати повинна не рідше ніж два рази на місяць. У тексті документу не має жодної згадки про те, коли ж можливе напрацювання пропозицій щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Наразі самі перевізники підштовхують владу до того, аби запровадити автоматичний облік пасажирів та оплату проїзду. Зокрема, ТОВ «Транссіті» у своїх маршрутках роздає брошури із назвою «Як довго міська влада Білої Церкви відмовлятиметься компенсувати перевезення пільгових категорій?». У брошурі йдеться про те, що за останні 4 роки жодної копійки на ці потреби міська рада не виділила. Увесь цей час перевезення пільгових категорій здійснюється за рахунок перевізників, а це у свою чергу провокує постійні конфлікти між водіями та пасажирами і не дає змогу автотранспортним підприємства закуповувати нові автобуси. Також у брошурі сказано, що «про транспорту реформу залишається лише мріяти». Тому перевізник закликає білоцерківців спільно вимагати від влади запустити механізм системи валідації у транспорті.

Чи саме з урахуванням вимог перевізників створили цю робочу групи, чи лише для «забалакування» процесу, покаже час.