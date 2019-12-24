Доктор пивоваріння професор Герріт поділився секретами з уманськими колегами

Українська пивоварня «Уманьпиво» домовилася про співпрацю з гуру німецької пивної індустрії - професором академії Doemens (Баварія), доктором Геррітом Блюмельхубером. Протягом п'яти днів експерт проводив на підприємстві аудит з енергозбереження. Це був перший приїзд доктора Блюмельхубера в Україну. Жодна українська пивоварня ще не приймала в своїх стінах цього видатного європейського експерта пивної справи.

У портфелі др. Герріта широкий перелік німецьких та європейських пивоварень, які він консультує з питань технічного переоснащення та інноваційних технологій пивоваріння. Також він має багатий досвід роботи в країнах Північної та Південної Америки: за останні 10 років професор співпрацював з більш ніж 2500 місцевих броварень - від крафтових та середніх до великих промислових пивзаводів.

Професор Блюмельхубер оглянув всі підрозділи Уманської пивоварні та провів фахову дегустацію, оцінив виробничий цикл, послідовність процесів та дотримання всіх стандартів виробництва натурального чистого пива:

- технічний і зовнішній стан обладнання заводу;

- використання інноваційних розробок;

- послідовність виробничих процесів;

- використання якісної натуральної сировини;

- відсутність сторонніх домішок для здешевлення процесу виготовлення пива;

- дотримання всіх необхідних норм гігієни виробництва;

- професійний рівень і ступінь залученості персоналу;

- енергоефективність та екологічність підприємства.

В рамках аудиту були досліджені окремі робочі зони, в тому числі із застосуванням тепловізійної камери та ультразвукового детектора. Професор дав практичні рекомендації щодо усунення виявлених вразливих місць та оптимізації виробничого простору.

«За якістю та стандартами уманське пиво не поступається продукції німецьких пивоварів. Воно дещо відрізняється за смаком, оскільки всі виробники орієнтуються на уподобання своїх споживачів, а українці люблять м'яке пиво, з присмаком солоду, на відміну від німців, які віддають перевагу гіркому присмаку хмелю. Але це питання рецептури конкретних сортів. Що стосується відбору інгредієнтів, технології варіння і зброджування, на мою думку, тут виробляють справжнє європейське пиво», - поділився враженнями др. Герріт.

Професор також вважає, що український пивний ринок має великий потенціал для розвитку.

«Наша мета - виробляти якісне та доступне українське пиво, не порушуючи рецептуру та не економлячи на якості продукту. Ми прагнемо зробити наше виробництво максимально енергоефективним, екологічним та сучасним. Експертна думка і поради професора про те, які саме ділянки виробництва вимагають інвестицій в технічне переоснащення - є дуже цінними для нас. Ми з доктором Геррітом розробили «дорожню карту» подальших дій та співпраці», - розповів Ігор Кисіль, СЕО пивоварні «Уманьпиво».

Для професора Блюмельхубера цей візит в Україну - тільки перший крок. Вже сьогодні стало ясно, що у підприємства існує значний потенціал економії ресурсів, особливо з точки зору споживання електроенергії. За результатами аудиту «Уманьпиво» також визначило пріоритети щодо проведення технічного переоснащення та залучення інновацій у виробничий процес на найближчі роки.

Довідка про компанію:

Пивоварня «Уманьпиво» - український локальний виробник пива, сидру та безалкогольних напоїв. На сьогодні - одна з найстаріших пивоварень України. Заснована 1878 року. Підприємство випускає чисте натуральне пиво: тільки вода, слод і хміль, а також лінійку сидрів, квас і лимонад. Не використовує у виробництві пива мальтозну патоку та сторонні домішки.