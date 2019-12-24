Василь Зеленський став в.о. начальника Білоцерківського управління ГУ ДПС у Київській області

Слід відмітити, що Василь Зеленський розпочав свою трудову діяльність на Білоцерківщині у лютому 2000 року начальником податкової міліції, згодом зайняв посаду заступника начальника Білоцерківської ОДПІ та з вересня 2018 року очолював Ставищенську ДПІ Білоцерківського управління. Тобто, в податковій службі працює більше двадцяти років, тому знає всі особливості цієї роботи.

Окресливши основні напрямки подальшої роботи, Василь Зеленський наголосив, що основними завданнями залишаються забезпечення наповнення бюджетів усіх рівнів та надання якісних сервісних послуг платникам податків.

Білоцерківське управління

ГУ ДПС у Київській області