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Новим начальником білоцерківської поліції став Михайло Пелех

  • Вівторок, січ. 28 2020
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Новим начальником білоцерківської поліції став Михайло Пелех

28 січня начальник Головного управління поліції Київської області Андрій Нєбитов представив особовому складу та громаді Білоцерківщини нового керівника поліції району. Ним став екс-керівник поліції Васильківщини Михайло Пелех.

Ним став 42-річний екскерівник поліції Васильківщини Михайло Пелех. Уродженець Закарпатської області служив в органах МВС з 1999 року, куди  прийшов працювати рядовим міліціонером. Згодом працював в оперативних підрозділах. Спочатку працював на посаді оперуповноваженого , а згодом став керівником підрозділу карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю та протидією незаконному обігу наркотиків. Окрім цього, керував кримінальною районною поліцією у Сумській, Харківській та Херсонській областях. 

Його попередник – Сергій Ждан – протримався на посаді начальника Білоцерківського відділу ГУ НП у Київській області всього 5 місяців.

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Опубліковано в Події

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