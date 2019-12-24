Новим начальником білоцерківської поліції став Михайло Пелех

Ним став 42-річний екскерівник поліції Васильківщини Михайло Пелех. Уродженець Закарпатської області служив в органах МВС з 1999 року, куди прийшов працювати рядовим міліціонером. Згодом працював в оперативних підрозділах. Спочатку працював на посаді оперуповноваженого , а згодом став керівником підрозділу карного розшуку, боротьби з організованою злочинністю та протидією незаконному обігу наркотиків. Окрім цього, керував кримінальною районною поліцією у Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Його попередник – Сергій Ждан – протримався на посаді начальника Білоцерківського відділу ГУ НП у Київській області всього 5 місяців.