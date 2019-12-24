У Білій Церкві розпочалася робота над проєктом «Стратегія 2032»

Громадська спілка «Нова Біла Церква» запрошує всіх, кому не байдужа доля міста долучитися до розробки Стратегії розвитку Білої Церкви. Для цього вже зробили перший крок. 24 січня у фоє Білоцерківського центру зайнятості відбувся захід «Стратегія 2032. Старт». На зустріч прийшли містяни, яким цікавий подальший розвиток міста. Модератором заходу став голова ГС «Нова Біла Церква» Павло Козирєв.

Для початку Павло Козирєв як людина, яка має багаторічний досвід роботи на посаді міського голови, презентував цікаву порівняльну статистику між економічними показниками Білої Церкви та низки українських міст, схожих за економікою та кількістю населення з нашим містом. На жаль, за багатьма показниками Біла Церква програє. Тож очевидним є те, що місту потрібна нова, дієва та чітка стратегія розвитку. Чому до 2032 року? Все дуже просто: саме в цьому році наше місто відзначить тисячоліття з дня заснування князем Ярославом Мудрим. І дуже хотілося б, щоб силами небайдужих містян до цієї дати ми стали чемпіонами у розвитку українських міст.

«Ідея створення такої стратегії прийшла після того, як на одному із заходів я познайомився з екс-мером Барселони. Після розмови з ним я вирішив залучити правильний досвід іспанського міста для розвитку Білої Церкви. Стратегію треба розробляти разом, щоб нею «захворіла» вся громада. Тільки тоді вона буде успішною і буде реалізованою», - сказав голова ГС «Нова Біла Церква» Павло Козирєв.

А для цього вже треба починати діяти. ГС «Нова Біла Церква» запрошує до розробки усіх охочих. Вже підписаний меморандум про співпрацю з ГО «Фонд розвитку міст», ТОВ «Академія публічно-приватного партнерства», ВГО «Асоціація малих міст України», ТОВ «Бізнес для Розумних Міст».

На зустрічі з вітальним словом до присутніх звернулися Ірина Запатріна, член наглядової ради ТОВ «Бізнес для Розумних Міст», Катерина Проценко, ВГО «Асоціація малих міст України», Назар Коваленко, директор стадіону «Трудові резерви», майстер спорту міжнародного класу, олімпійський чемпіон. Всі вони поділилися своїм баченням, якою має бути стратегія, на чому треба робити акценти та як це допоможе громаді у розвитку свого міста.

Також Павло Козирєв представив команду ГС "Нова Біла Церква", а це: Наталія Ларіончева, Юлія Лідіч та Олександр Крамар. Приємно, що саме ці молоді люди долучаються до розробки такого документу. Адже у кожного з них за плечима великий досвід громадської та підприємницької роботи. Вони провели для присутніх три фокус-групи з питань розвитку транспортної системи міста, охорони здоров’я, сучасних методів надання послуг.

Загалом робота над Стратегією. 2032 поділятиметься на три етапи: зустрічі, на яких відбуватимуть обговорення та збір інформацією про нинішню ситуацію у місті; розроблення пропозицій експертами та підготовка документу; обговорення фінального варіанту стратегії з громадою міста. Планується, що стратегія буде презентована на форумі «Бізнес для розумних міст», що відбудеться 22-24 квітня 2020 року в Києві.

Тож плани амбітні. Лишається побажати команді ГС «Нова Біла Церква» та усім білоцерківцям, які долучаються до цієї роботи, успіхів на благо рідного міста.