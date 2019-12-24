Прощання з військовослужбовцем 72 ОМБР Віталієм Закусилом

Валерій Закусило (27.10.1987 р.н.) загинув 18 січня 2020 року під час виконання своїх службових обов'язків внаслідок обстрілу поблизу населеного пункту Новозванівка Попаснянського району Луганської області.
Аби увічнити пам'ять Валерія Закусила - учасника ООС, військовослужбовця 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, старшого солдата військової служби за контрактом, поховання буде організовано на «Алеї Слави» кладовища «Сухий Яр».
22 січня 2020 року в Білій Церкві оголошено днем жалоби. На знак скорботи за загиблим, просимо на будівлях і спорудах приспустити Державний Прапор України, попередньо закріпивши на ньому чорну стрічку.
Цього ж дня буде обмежено проведення розважально-концертних заходів на території міста. На ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті рекомендовано не вмикати розважальну музику.