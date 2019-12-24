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Оголошено конкурс на маршрут №25

  • Середа, січ. 15 2020
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Оголошено конкурс на маршрут №25

На засіданні виконкомук 14 січня прийнято рішення про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування м. Біла Церква №25 «вул. Василя Стуса - автомагістраль Київ-Одеса (Одеська траса)».

Начальник відділу транспорту та зв’язку міської ради Олена Шевченко, яка доповіла з даного питання, зазначила, що відповідно до чинного законодавства та рішення виконавчого комітету міської ради вже був оголошений конкурс на визначення автомобільного перевізника для роботи на автобусному маршруті №25. Заяв до конкурсного комітету щодо участі в конкурсі не надійшло, тому даним рішенням в черговий раз було оголошено конкурс.

У випадку, якщо до 04 лютого ц.р. претендентів знову не буде виявлено, на розгляд виконавчого комітету будуть запропоновані інші варіанти вирішення цього питання.

За матеріалами сайту БМР

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