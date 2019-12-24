З Новим роком та Різдвом Христовим!

Шановні білоцерківці! Щиро вітаємо вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!

Цього року ми підготували для вас 407 новин з життя Білої Церкви та розповіли про важливі події України. А загалом за 5 років існування сайту ми підготували для вас 3816 повідомлень!

Ви читали наші новини, коментували їх у соцмережі Facebook, робили репости та ставили вподобайки!

Ми щиро вдячні всім вам за вашу реакцію! Ми вдячні за співпрацю всім, хто надавав інформацію та коментарі!

Наступного року плануємо так само оперативно інформувати вас про події нашого міста та держави.

Щиро бажаємо нових звершень у новому році! Міцного здоров'я, радості, щастя, родинного затишку, успіхів та звершень!

Лишайтеся нашими читачами в новому 2020 році!

Щиро ваш

БЦ News