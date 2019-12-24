Тимчасово, з 22:30 год. 31 грудня 2019 до 04:00 год. 01 січня 2020 року для уникнення дорожньо-транспортних пригод та підвищення безпеки дорожнього руху, обмежити рух транспортних засобів по вул. Ярослава Мудрого (від комунального підприємства Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій до пл. Соборної) шляхом перекриття.
Вул. Я. Мудрого буде перекрита на новорічну ніч
- Вівторок, груд. 24 2019
- Автор bc-news
Увага! Перекриття руху на новорічну ніч.
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