Вул. Я. Мудрого буде перекрита на новорічну ніч

Тимчасово, з 22:30 год. 31 грудня 2019 до 04:00 год. 01 січня 2020 року для уникнення дорожньо-транспортних пригод та підвищення безпеки дорожнього руху, обмежити рух транспортних засобів по вул. Ярослава Мудрого (від комунального підприємства Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій до пл. Соборної) шляхом перекриття.