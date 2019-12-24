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Вул. Я. Мудрого буде перекрита на новорічну ніч

  • Вівторок, груд. 24 2019
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Вул. Я. Мудрого буде перекрита на новорічну ніч

Увага! Перекриття руху на новорічну ніч.

Тимчасово, з 22:30 год. 31 грудня 2019 до 04:00 год. 01 січня 2020 року для уникнення дорожньо-транспортних пригод та підвищення безпеки дорожнього руху, обмежити рух транспортних засобів по вул. Ярослава Мудрого (від комунального підприємства Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій до пл. Соборної) шляхом перекриття.

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