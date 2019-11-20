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14 грудня відбудеться прощання з учасником АТО Олегом Ницюком

  • П'ятниця, груд. 13 2019
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14 грудня відбудеться прощання з учасником АТО Олегом Ницюком

14 грудня ц.р. орієнтовно о 12.00 біля портретів Героїв відбудеться прощання з учасником антитерористичної операції, військовослужбовцем 1129-го Білоцерківського зенітного ракетного полку капітана Олегом Ницюком (1984р.н.), який помер 11 грудня 2019 року, під час виконання своїх службових обов’язків.

 

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