Депутати погодилися на об’єднання з Дроздами та Мазепинцями

Згідно рішення планується провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної громади міста обласного значення після приєднання; здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування, що приєднується; здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної громади, що приєднується; проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території громади, що приєднується; підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту, житлово-комунального господарства; проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні; визначити межі потенційних старостинських округів на території громади, що приєднується, для обрання старост у майбутньому.

Депутати БМР висловили свою думку з цього питання. Зокрема, депутат Геннадій Джегур запитав, яким чином міський голова Білої Церкви вбачає розбудову інфраструктурних об’єктів після приєднання Дроздів і Мазепинців, якщо наразі найбільша проблема для будівництва, приміром окружної дороги, полягає в тому, що земля вся у приватній власності чи в оренді. Мер запевнив, що достатньо запропонувати гарну ціну і можна викупити земельні ділянки під будівництва дороги. На об’єднану громаду з державного бюджету виділяються додаткові кошти.

Також Геннадій Джегур цікавився, скільки доведеться витрачати на приєднані села та що зокрема обіцяв зробити селянам міський голова Геннадій Дикий. Мер відповів, що у Дроздівська сільська територіальна громада заробляє приблизно 6 млн. грн і цілком може себе утримувати за ці кошти. Наразі ці кошти у вигляді ПДФО йдуть до бюджету Білоцерківського району. «Я їм пообіцяв, що мешканці Дроздів і Мазепинців будуть мати однакові права, що й мешканці Білої Церкви, бо ми будемо одна громада», - зазначив мер.

Депутат Андрій Король взагалі висловив побажання приєднати для Білої Церкви і Фурсівську ОТГ. «Це економічно та стратегічно правильно», - сказав Андрій Король. Висловили підтримку такому кроку депутати Володимир Бабенко та Володимир Панасов.

Нагадаємо, у 2020 році згідно із законодавством ті громади, що не визначилися й не об’єдналися буде об’єднано в адміністративному порядку. У проєкті перспективного плану об’єднання передбачається створенням Білоцерківської ОТГ до якої, крім м.Біла Церква, увійдуть 19 сільських та селищних ради. Та коли і чи буде він втілений цей проєкт в життя, наразі не відомо.