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Депутати погодилися на об’єднання з Дроздами та Мазепинцями

  • Четвер, лист. 28 2019
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Депутати погодилися на об’єднання з Дроздами та Мазепинцями

На 84 сесії БМР депутати підтримали проект рішення «Про добровільне приєднання Дроздівської сільської територіальної громади сіл Дрозди та Мазепинці Білоцерківського району Київської області до Білоцерківської міської територіальної громади Київської області.

Згідно рішення планується провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної громади міста обласного значення після приєднання; здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету органу місцевого самоврядування, що приєднується; здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної громади, що приєднується; проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на території громади, що приєднується; підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту, житлово-комунального господарства; проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади після приєднання та підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпеченні; визначити межі потенційних старостинських округів на території громади, що приєднується, для обрання старост у майбутньому.

Депутати БМР висловили свою думку з цього питання. Зокрема, депутат Геннадій Джегур запитав, яким чином міський голова Білої Церкви вбачає розбудову інфраструктурних об’єктів після приєднання Дроздів і Мазепинців, якщо наразі найбільша проблема для будівництва, приміром окружної дороги, полягає в тому, що земля вся у приватній власності чи в оренді. Мер запевнив, що достатньо запропонувати гарну ціну і можна викупити земельні ділянки під будівництва дороги. На об’єднану громаду з державного бюджету виділяються додаткові кошти. 

Також Геннадій Джегур цікавився, скільки доведеться витрачати на приєднані села та що зокрема обіцяв зробити селянам міський голова Геннадій Дикий. Мер відповів, що у Дроздівська сільська територіальна громада заробляє приблизно 6 млн. грн і цілком може себе утримувати за ці кошти. Наразі ці кошти у вигляді ПДФО йдуть до бюджету Білоцерківського району. «Я їм пообіцяв, що мешканці Дроздів і Мазепинців будуть мати однакові права, що й мешканці Білої Церкви, бо ми будемо одна громада», - зазначив мер. 

Депутат Андрій Король взагалі висловив побажання приєднати для Білої Церкви і Фурсівську ОТГ. «Це економічно та стратегічно правильно», - сказав Андрій Король. Висловили підтримку такому кроку депутати Володимир Бабенко та Володимир Панасов. 

Нагадаємо, у 2020 році згідно із законодавством ті громади, що не визначилися й не об’єдналися буде об’єднано в адміністративному порядку. У проєкті перспективного плану об’єднання передбачається створенням Білоцерківської ОТГ до якої, крім м.Біла Церква, увійдуть 19 сільських та селищних ради. Та коли і чи буде він втілений цей проєкт в життя, наразі не відомо.

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