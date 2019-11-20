Біла Церква відзначила День Гідності та Свободи

21 листопада виповнюється шість років від початку масштабних антиурядових акцій протесту в центрі Києва, на Майдані Незалежності, що пізніше отримали назву Революції Гідності.

З метою збереження та донесення до сучасного та майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ століття, а також віддання належної шани патріотизму та мужності громадян, які восени 2004 року та в листопаді 2013 – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та її європейського вибору, Указом Президента України від 13 листопада 2014 року було встановлено 21 листопада Днем Гідності та Свободи.

За даними Генпрокуратури України, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули. Загиблих учасників Революції гідності почали називати Небесної сотнею. За даними МВС України, з 18 лютого до 2 березня 2014 року під час виконання службових обов'язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

У Білій Церкві, як і в багатьох селах та містах нашої держави, відбувся мітинг з нагоди Дня Гідності та Свободи. На ньому виступив міський голова Геннадій Дикий, в.о. голови Білоцерківської РДА Юрій Савчук, Благочинний Білоцерківського району Православної Церкви України, настоятель Церкви Покрова Божої Матері Микола Гопайнич, студентка Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну Олена Пастух, учасники «Театру Сіті» школи мистецтв №3 Олексій Болховітін та Катерина Пустова, а також актори Київського академічного обласного музично-драматичного театру ім.. П.К. Саксаганського.