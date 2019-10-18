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У Білій Церкві розраховуються підробними 500 грн

  • Вівторок, лист. 12 2019
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У Білій Церкві розраховуються підробними 500 грн

Патрульна поліція отримала два виклики щодо підробних грошей.

31 жовтня по обіді поліцейські отримали виклик "підробка грошей". Приїхавши за вказаною адресою, інспектори встановили, що повідомлення на лінію 102 зробив очевидець сварки між таксистом та пасажиром.

Поспілкувавшись із обома сторонами конфлікту, стало зрозуміло, що хлопець, скориставшись послугою таксі, розрахувався із водієм купюрою, схожою на фальшиву, номіналом в 500 гривень.  Чоловік, в додачу до вище сказаного, намагався порвати інші купюри, які знаходились в його кишенях. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування обставин справи.

3 листопада ввечері поліцейські отримали виклик про підробку грошових коштів. Приїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що в неділю заявниця продавала речі на ринку. Один із покупців розрахувався за речі грошовими коштами номіналом по 500 гривень. Вона поклала їх до гаманця, особливої уваги не звернувши. Коли пізніше жінка перераховувала кошти, то виявила, що одна з купюр ніби виготовлена на кольоровому принтері. Для з’ясування обставин справи на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Опубліковано в Події

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