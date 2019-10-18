Свято яблука на Заріччі об'єднало дітей та людей поважного віку

Яблуня – найпопулярніше фруктове дерево і тому справді заслуговує на особливу увагу, адже плоди, які вона дарує людям – скарбниця вітамінів і корисних мікроелементів. Саме вони нагадують нам про прихід золотої осені та її дари людині. У наших садах обов’язково росте кілька сортів цього фруктового дерева, а багатий урожай яблук символізує достаток української родини.

До Всесвітнього дня яблук у бібліотеці-філії №4 відбулося свято «Яблука доспіли, яблука червоні» для четверокласників БНВК ЗОШ №13 (класовод Тамара Пономаренко) та членів клубу «Зарічани» Академії пенсіонерів Благодійного фонду К.Єфименка. Працівники книгозбірні ознайомили присутніх з історією виникнення свята, його походженням та цікавими фактами, корисними властивостями яблук, використанням їх у медицині та кулінарії. Учасники заходу отримали поради від садівника-дідуся, члена клубу «Зарічани» Василя Кисіля: як доглядати за садом, вирощувати, зберігати яблука. Протягом заходу діти читали вірші відомих поетів про яблука та ставили інсценівку «Яблунька». Чарівниця Осінь (бібліотекар Олена Буяненко) принесла дітлахам дарунки осіннього саду, позагадувала загадки та запропонувала «яблучні ігри».

Бібліотечне подвір’я прикрашала книжкова виставка, де була представлена література про сучасні технології вирощування та переробки яблук, а також виставка-інсталяція з різноманітними сортами яблук та домашньою випічкою, повидлом та напоями з яблук.

По завершенню дійства всі присутні взяли участь в яблучному частуванні.

Ірина Співак, завідуюча бібліотекою БНВК ЗОШ №13