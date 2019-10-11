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14.10.2019р.
об 11.00
Біля стели з портретами Героїв Небесної Сотні
об11.40
з 12.00
Парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка
о 13.00
Київський академічний обласний музично- драматичний театр ім. П.Саксаганського
о 14.00
Кінотеатр ім. О.Довженка
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- Заходи з нагоди Дня захисника України:
– урочисте зібрання
– святкова хода від портретів Героїв до парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
– патріот - фест у парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
-святкова програма до Днязахисника України
-Прем’єра документального фільму «Тато», сюжетом якого є пошуки донькою загиблого воїна АТО на території проведення бойових дій
Заходи до Дня захисника України
- П'ятниця, жовт. 11 2019
- Автор bc-news
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