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Заходи до Дня захисника України

  • П'ятниця, жовт. 11 2019
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Заходи до Дня захисника України

14.10.2019р.

об 11.00

Біля стели з портретами Героїв Небесної Сотні

 

об11.40

 

з 12.00

Парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка

 

 

 

о 13.00

Київський академічний обласний музично- драматичний театр ім. П.Саксаганського

 

о 14.00

Кінотеатр ім. О.Довженка

- Заходи з нагоди Дня захисника України:

– урочисте зібрання

                                                                                                                            

 

– святкова хода від портретів Героїв до парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка

 

– патріот - фест у парку культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка

 

 

 

 

-святкова програма до Днязахисника України

 

 

 

 

-Прем’єра документального фільму «Тато», сюжетом якого є пошуки донькою загиблого воїна АТО на території проведення бойових дій

 
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