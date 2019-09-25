Учасники АТО демонтують огорожу стоянки по вул. Героїв Небесної Сотні

11 жовтня учасники АТО та небайдужі громадяни, враховуючи бездіяльність місцевої влади, вирішили самостійно демонтувати огорожу на стоянці, що розташована на площі по вул. Героїв Небесної Сотні. Саме тут має бути споруджений пам'ятник Героям Небесної Сотні, який містянам влада обіцяє вже три роки.

Рішення про демонтаж виконком БМР прийняв 8 жовтня. "Членами виконавчого комітету було прийнято рішення про демонтаж тимчасової споруди (будки охоронця) з парканом на земельній ділянці кадастровий номер 3210300000:04:008:0080 по вул. Героїв Небесної Сотні в м.Біла Церква. Дані споруди наразі встановлені самовільно, оскільки строк оренди даної земельної ділянки закінчився, проте фізична особа-підприємець не звільнила територію, а використовує її яка функціонуючу автостоянку. Відповідно рішення міської ради на даній площі має відбутися реконструкція із спорудженням пам’ятника на честь борців за волю та незалежність України. Рішенням доручено КУ БМР «Інспекція з благоустрою м.Біла Церква» та КП БМР «Муніципальна варта» вжити заходів щодо демонтажу та забезпечення правопорядку в ході проведення даних дій", - йдеться у повідомленні на сайті БМР.

Влітку 2019 року мала розпочатися реконструкція площі по вул. Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам'ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час «Революції Гідності») та загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України. Договір оренди земельної ділянки не був продовжений. Підприємець мав би самостійно демонтувати своє майно, але вже два місяці самовільно займає ділянку і продовжує приймати авто на стоянку.

Більше того, у липні ФОП Гамова-Постернак Льоля Михайлівна (власниця стоянки) подала два позови до Київського окружного адміністративного суду з вимогою визнати протиправними та скасувати рішення Білоцерківської міської ради від 27.12.2018 №3216-63-VII про відсутність намірів щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від 14.11.2013 №119 (саме на ній розташована стоянка машин і саме тут планують встановити пам’ятник Героям Небесної Сотні). Також позивач просила суд зобов’язати Білоцерківську міську раду поновити договір оренди земельної ділянки. Мотивувала свої дії підприємець тим, що рішення міськради порушує її право на підприємницьку діяльність. Обидва позови судом не були задоволені.

Учасники АТО неодноразово зверталися до мера Білої Церкви Геннадія Дикого про необхідність вжити дій щодо очищення площі від стоянки. Проте мер зволікав.

"Нам увірвався терпець. Ми вирішили демонтувтаи цей паркан. Три роки у нас пішло часу на всі процедури із вибором ескіза пам'ятника, припинення договору оренди ділянки. 14 жовтня - День захисників України. До понеділка ця площа має бути звільнена. Ми вирішили зробити це своїми силами, адже не знаємо, коли влада планує виконувати власні рішення", - сказав Максим Коноплястий, учасник АТО.

Під час демонтажу під'їхало чотири машини патрульної поліції.

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