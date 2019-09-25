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У Білій Церкві відбувся шаховий турнір між кадетами та ветеранами

  • Четвер, жовт. 10 2019
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У Білій Церкві відбувся шаховий турнір між кадетами та ветеранами

10 жовтня у ДЮСШ «Юність» відбувся шаховий матч поколінь між членами Академії пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка та кадетами Другої гімназії. Захід був приурочений до 75-річниці визволення України від фашистських загарбників, який відзначається 28 жовтня. У ньому взяли участь також шестеро жінок-академісток, які також захоплюються цієї грою.

Перед початком змагання учасників своїми хореографічними номерами привітали гімнастки ДЮСШ «Юність» та вокальний дует Таскіри і Володимира Максюти.

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Грали шахісти за шевінгенською системою. Всього було 10 столів, за якими сиділи по двоє шахістів: кадет і ветеран. А ще на трьох столах розігрували партії представниці прекрасної статі. До речі, серед хлопців кадетів у змаганні взяла участь і одна дівчина - кадетка, яка також захоплюється шахами!

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У підсумку переміг досвід. Адже переважна більшість академістів – досвідчені шахісти, деякі з яких грали у свій час із відомими радянськими спортсменами. Більшість мають І та ІІ розряди і навіть є майстрами спорту! Але й для кадетів такі змагання корисні, адже найкраща наука – це гра із сильним суперником.

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І якщо під час гри серед команд кадетів та ветеранів з першої партії було зрозуміло, хто переможець, то серед жінок – інтрига тривала до останньої хвилини гри. Між двома панянками довелося провести додаткову партію, аби визначити, хто сильніший.

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Після закінчення заходу усім учасникам організатори, а це Олена Ткач, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка та Володимир Корнієнко, директор ДЮСШ «Юність», вручили дипломи та призи.

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Опубліковано в Події

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