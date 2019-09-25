Четверта хода проти раку молочної залози відбулася у Білій Церкві

9 жовтня у Білій Церкві відбулася четверта за ліком Хода білоцерківських жінок проти раку молочної залози. Стартує вона традиційно від Білоцерківського онкодиспансеру. Учасники заходу, а це й люди літнього віку, й студентська та учнівська молодь, рухалися по вул. Я. Мудрого колоною, на чолі якої були барабанщиці Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. І це не випадково. Барабанним дробом організатори заходу намагалися привернути увагу всіх містян до цієї проблеми та необхідності вчасно проходити медогляди.

Після ходи учасники заходу зібралися на площі Т. Г. Шевченка, щоб послухати виступи учасників та зробити відповідні висновки. Варто зауважити, що з кожним роком колона людей, які беруть участь у цій традиційній акції, все довша й довша, все більше білоцерківців виявлять солідарність із онкохворими жінками. Лейтмотив заходу: найкраще лікування – це вчасно виявлена хвороба, а тому дуже важливим є свідоме ставлення до свого здоров’я, тобто вчасно проходити профілактичні медичні огляди. Адже рак І та ІІ стадій – виліковний! І лікується він значно простіше й дешевше.

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«Я упевнена, що сьогодні прийшла на цю площу не сама, тут і душі моїх близьких, яких ця біда забрали в засвіти. Щороку майже 15 тисяч жінок чують про встановлений їм діагноз - рак молочної залози. Процент виживання – лише 11%, і тільки тому, що жінки пізно звертаються по медичну допомогу, практично вже на четвертій стадії. Проте, як свідчить Європейський досвід боротьби з цим захворюванням, виявлений на ранніх стадіях рак молочної залози у 90% є виліковним. Отже, широка інформованість населення та якісна сучасна діагностика є головною зброєю у боротьбі з цією хворобою. Ініціює таку акцію Білоцерківська міська громадська організація «Вікторія», до складу якої входять жінки, що перенесли цю недугу. До слова, у Білій Церкві щороку майже у 100 жінок виявляють цю недугу. Але на щастя, саме у Білоцерківському онкодиспансері лікарі досягти високо рівня видужання хворих», - зазначила ведуча заходу Тетяна Однорог.

Вона запросила до слова керівника ГО «Вікторія» Ніну Скоробагатько. Пані Ніна подякувала усім, хто допомогли в організації цього заходу та ще раз наголосила на тому, що здоров’я жінки – в її руках. А оскільки на заході були присутні учні шкіл №16 та №18, студенти коледжів сервісу та дизайну, гуманітарно-педагогічного, медичного, а також Білоцерківського Національного Аграрного Університету та економіко-технологічного коледжу БНАУ і Білоцерківського Інституту економіки та управляння «Україна», то Ніна Григорівна закликала їх вимагати у власних матерів вчасно звертатися до лікаря, робити профогляди. «Якщо попросить дитина, мати значно швидше звернеться до лікаря і можна буде уникнути тяжких чи незворотних наслідків», - каже Ніна Скоробагатько.

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Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок в усьому світі. Сьогодні в Україні ця хвороба посідає перше місце в структурі онкозахворювань та смертності від раку в жінок. Рівень захворюваності на рак молочної залози має тенденцію до постійного зростання у всіх країнах - членах Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я. Україна – не є винятком, і за останні 20 років кількість випадків захворювання на РМЗ зросла майже у 3 рази. Тому влада усіх рівнів має внести цю проблему до переліку пріоритетних напрямів роботи.

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На жаль, від міської влади Білої Церкви не було жодного представника, хоча запрошували заступника мера Катерину Литвиненко. Отож влада міста не змогла почути, що Білоцерківському онкодиспансеру потрібен сучасний опромінювач, що наразі сучасне медичне обладнання – комп’ютерний томограф та мамограф – купують бізнесмени-благодійники за власні кошти, хоча процеси децентралізації дозволяють накопичувати у міських бюджетах значні суми. Мабуть, здоров’я громадян не таке важливе, є справи важливіші…

Щоправда, без офіційних промов захід пройшов у невимушеній атмосфері. Зокрема, про можливості КУ БМР «Територіальний центр надання соціальних послуг» допомогти жінкам, які перенесли цю недугу, в процесі реабілітації розповіла директор установи Ірина Дога. Музичне вітання для присутніх подарувала мати-героїня, яка народила й виховала семеро дітей, членкиня клубу «Гармонія» Академії пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка Таскіра Максюта, заспівавши пісню «Мамина молитва». З промовою до присутніх звернувся Благочинний Білоцерківського району, священик Микола Гопайнич (ПЦУ) та головний лікар Білоцерківського онкодиспансеру Ярослав Колесник.

Щорічна хода білоцерківських жінок проти раку молочної залози має свої традиції. Одна з них - згадувати про жінок, життя яких уже забрала ця страшна хвороба. На згадку про них у повітря випускають рожеві кульки. Цього року це зробили члени ГО «Вікторія». А затим їм подарували рожеві троянди юні хокеїсти клубу «Білий Барс», які вперше беруть участь у ході. «Наші хокеїсти, стаючи на одне коліно, як лицарі, вручать жінками троянди і, як сини і внуки, попросять усіх жінок Білої Церкви щорічно проходити профогляди, аби вчасно виявити діагноз і вчасно почати лікування…. Аби продовжувати жити», - резюмувала ведуча заходу Тетяна Однорог.